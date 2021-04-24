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مصرع 23 قتيل على الأقل في حريق بمستشفى في بغداد مخصص لمرضى كورونا (فيديوهات)

الأحد 25 أبريل 2021 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 23 قتيل على الأقل في حريق بمستشفى في بغداد مخصص لمرضى كورونا (فيديوهات)



بغداد/سما/

قالت مصادر طبية عراقية إن نحو 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عشرات عندما اندلع حريق في مستشفى بجنوب شرق بغداد اليوم السبت.

وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية اندلع بعد حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين.


وطالبت  مفوضية حقوق الإنسان العراقية  الحكومة العراقية بموقف مسؤول بعد حريق مستشفى ابن الخطيب

وقالت المفوضية نطالب رئيس الوزراء الكاظمي بإقالة وزير الصحة ووكلائه وإحالتهم للتحقيق.

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