مصرع 23 قتيل على الأقل في حريق بمستشفى في بغداد مخصص لمرضى كورونا (فيديوهات)

بغداد/سما/

قالت مصادر طبية عراقية إن نحو 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عشرات عندما اندلع حريق في مستشفى بجنوب شرق بغداد اليوم السبت.

وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية اندلع بعد حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين.



وطالبت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الحكومة العراقية بموقف مسؤول بعد حريق مستشفى ابن الخطيب

وقالت المفوضية نطالب رئيس الوزراء الكاظمي بإقالة وزير الصحة ووكلائه وإحالتهم للتحقيق.

#عاجل:



إنفجار خزان الأكسجين بمستشفى في بغداد مما تسبب في حريق أسفر عن مقتل 23 شخص على الأقل من مرضى فيروس كورونا. pic.twitter.com/mAvXvqiH1e — jihadkassab (@jihadkassab2) April 24, 2021

شهود عيان يتكلمون عن عدد الجثث التي تم رفعها وحجم الدمار الحقيقي .#بغداد#حريق_مستشفى_ابن_الخطيب pic.twitter.com/S76xfGutno — Asmahan_alahmed (@yamhdey) April 24, 2021