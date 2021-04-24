مصرع 23 قتيل على الأقل في حريق بمستشفى في بغداد مخصص لمرضى كورونا (فيديوهات)

قالت مصادر طبية عراقية إن نحو 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عشرات عندما اندلع حريق في مستشفى بجنوب شرق بغداد اليوم السبت.
وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية اندلع بعد حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين.
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الحكومة العراقية بموقف مسؤول بعد حريق مستشفى ابن الخطيب
وقالت المفوضية نطالب رئيس الوزراء الكاظمي بإقالة وزير الصحة ووكلائه وإحالتهم للتحقيق.
#عاجل:— jihadkassab (@jihadkassab2) April 24, 2021
إنفجار خزان الأكسجين بمستشفى في بغداد مما تسبب في حريق أسفر عن مقتل 23 شخص على الأقل من مرضى فيروس كورونا. pic.twitter.com/mAvXvqiH1e
شهود عيان يتكلمون عن عدد الجثث التي تم رفعها وحجم الدمار الحقيقي .#بغداد#حريق_مستشفى_ابن_الخطيب pic.twitter.com/S76xfGutno— Asmahan_alahmed (@yamhdey) April 24, 2021
????بالفيديو— ????m.i (@maiasaAl37) April 24, 2021
مجزره كبرى تشهدها بغداد في منطقة الزعفرانيه بعد حريق اصاب مستشفى لعزل مرضى فايروس كورونا والاهالي يهرعون لانتشال الجثث ونقل الجرحى والمصابين
شهود عيان: 26 حالة وفاة الى الان في انفجار قناني الاوكسجين في مستشفى العزل نتيجة التقصير الحكومي pic.twitter.com/WQpmAL1YSX