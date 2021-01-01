لبنان: وقفة في المخيمات تضامنا مع الأقصى

بيروت/سما/

خرج ابناء الشعب الفلسطيني في لبنان مساء اليوم السبت، الى شوارع المخيمات دعماً وتأييداً لشعبنا في مدينة القدس المحتلة، بدعوة من حركة فتح والفصائل الفلسطينية.

واكد المشاركون وحدة شعبنا في كافة اماكن تواجده وحقه في الدفاع عن حقوقه الوطنية ومقدساته المسيحية والاسلامية.

ونفذ ابناء شعبنا في مخيمات الرشيدية وبرج الشمالي والبص جنوب لبنان وقفات تضامنية مع شعبنا في مدينة القدس دفاعاً عن مقدساتنا.

وشدد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان اللواء توفيق عبد الله، على أن أبناء شعبنا في مخيمات لبنان يقفون خلف قيادة الرئيس محمود عباس الذي يقود معركة الدفاع عن القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية متسلحاً بالتفاف شعبنا حول مواقفه الثابتة والراسخة ومتحدياً كافة الضغوطات التي تمارس على شعبنا وقيادته.

ووجه التحية لأبناء شعبنا في القدس الشريف الذين يخوضون معركة الدفاع عن كرامة الامة العربية والاسلامية.

وفي مخيم برج البراجنة في بيروت، شارك المئات من ابناء شعبنا في مسيرة بشوارع المخيم حاملين اعلام فلسطين ومرددين الشعارات والهتافات المؤيدة لتصدي شعبنا في مدينة القدس لقوات الاحتلال والمستوطنين.

واكد مسؤول اعلام حركة فتح في المخيم بديع الهابط الموقف الثابت لشعبنا الفلسطيني المتمسك بثوابته الوطنية خلف قيادته الشرعية وربان سفينتها الرئيس محمود عباس.

كما خرج المئات من ابناء شعبنا في مخيم نهر البارد شمال لبنان في مسيرة جماهيرية حاشدة دعماً للمنتفضين في مدينة القدس.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المؤكدة على وحدة شعبنا في الوطن والشتات.