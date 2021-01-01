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مسؤول إسرائيلي: نستعد بالساعات المقبلة لاحتمالية اتساع مدى صواريخ غزة

الأحد 25 أبريل 2021 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: نستعد بالساعات المقبلة لاحتمالية اتساع مدى صواريخ غزة



القدس المحتلة /سما/

نقل موقع (مفزاكي راعم) عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله: "نستعد في الساعات القريبة لاحتمالية اتساع مدى الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة".

وليلة السبت، شهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا وميدانيًا، استمر حتى الفجر، في أعقاب إطلاق 36 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، وقصف جيش الاحتلال عددا من المواقع التابعة لحماس ردًا على ذلك.

وتشهد مدينة القدس منذ مساء الخميس، مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة أكثر من مائة فلسطيني.

وقد وقعت المواجهات في القدس تزامنًا مع شنّ المئات من عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف، اعتداءات في عدة مناطق من القدس على منازل فلسطينيين، الذين بدورهم تصدوا لهم.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #المقاومة الفلسطينية #صواريخ غزة #قطاع غزة

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