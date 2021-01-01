قناة عبرية: مسؤولون دوليون يُحذرون من عواقب فشل جهود التهدئة في غزّة

القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية مساء يوم السبت، عن وجود محادثات يُجريها مسؤولين دوليين مع فصائل المقاومة في قطاع غزّة لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد.

ونقل محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان الاسرائيلية جال برغر، عن مسؤولين دبلوماسيين دوليين قولهم: إنّ المحادثات مع حماس ومنظمات فلسطينية أخرى مستمرة، لافتا الى أنهم حذروا من عواقب فشل جهود الوساطة".

وأوضح نقلا عن المسؤولين، أنّه إذا فشلت المفاوضات فقد نرى رداً جاداً ضد غزة سيؤثر على السكان المدنيين الذين يُعانون بالفعل من وضع اقتصادي وإنساني صعب".

وليلة السبت، شهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا وميدانيًا، استمر حتى الفجر، في أعقاب إطلاق 36 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، وقصف جيش الاحتلال عددا من المواقع التابعة لحماس ردًا على ذلك.

وتشهد مدينة القدس منذ مساء الخميس، مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة أكثر من مائة فلسطيني.

وقد وقعت المواجهات في القدس تزامنًا مع شنّ المئات من عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف، اعتداءات في عدة مناطق من القدس على منازل فلسطينيين، الذين بدورهم تصدوا لهم.