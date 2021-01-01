بانياس: "3 قتلى في هجوم إسرائيلي على سفينة إيرانية"

دمشق /سما/

أعلنت وزارة النفط في النظام السوري، اليوم، السبت، تعرّض إحدى منشآتها "لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيّرة" في منطقة بانياس.

ونقلت وكالة أنباء النظام ("سانا") عن الوزارة أن المسيّرة جاءت من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، وأنّ فرق إطفاء الناقلة سيطرت على الحريق وأخمدته.

ولم تذكر وزارة النفط السورية المكان الذي جاءت منه السفينة، أو أي علم تحمل، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أنها إيرانية، وأن الهجوم إسرائيلي.

وزعم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

والشهر الماضي، كشف وسائل إعلام أميركيّة أن إسرائيل استهدفت منذ العام 2019، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سورية، في ما وصف بـ"فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن إسرائيل استخدمت أسلحة تشمل ألغاما بحرية لضرب السفن الإيرانية أو السفن التي تحمل شحنات إيرانية، أثناء توجهها إلى سورية.

وأوضح التقرير أن الهجمات نفذت في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض وفي مناطق أخرى بالمنطقة.

وجاء التقرير الأميركي نقلا عن مسؤولين أميركيين وإقليميين. وأضاف التقرير أنّ الهجمات الإسرائيلية جاءت تحسبا من "استفادة إيران من أرباح النفط، لتمول أذرعها في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن بيع النفط الإيراني تواصل على الرغم مع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والدولية المفروضة على النظام السوري.

وادّعى التقرير أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت كذلك سفن شحن إيرانية تنقل بضائع أخرى بما في ذلك شحنات أسلحة. ولفت إلى أنه "لم يسبق أن تم الكشف عن هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية، علما بأن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أعلنوا عن هجمات استهدفت قطعهم البحرية، في وقت سابق، وقالوا إنهم يشتبهون بتورط إسرائيل".

وذكر التقرير أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على شحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى سورية، وادعى أن الغرض من هذه العمليات الإيرانية هو الالتفاف على العقوبات المفروضة على كل من إيران وسورية لـ"تمويل الحرس الثوري الإيراني"، مشددا على أن "مثل هذه الشحنات غالبًا ما تحمل نفطًا بمئات الملايين من الدولارات".