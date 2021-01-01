مواجهات وإصابات في الضفة رداً على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في القدس

رام الله /سما/

عمَّت مواجهات عنيفة مختلف الأراضي الفلسطينية، أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق، فيما أصيب شاب بالرصاص الحي عند حاجز الجلمة شمالي جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً غربي نابلس.

وفي التفاصيل، أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخر بقنبلة غاز بوجهه، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، بين الشبان وجنود الاحتلال، قرب حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، الذين خرجوا نصرة للقدس والأقصى.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب قرية دير شرف غربي نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بالقرب من دوار دير شرف، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل معاوية عنتري (15 عاماً) خلال تواجده في محله التجاري.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، في محيط مصانع "غاشوري" الاسرائيلية غربي طولكرم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، الذين خرجوا نصرة للقدس والأقصى.

كما أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للمسجد الاقصى المبارك نظمت في الخليل.

وشاركت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية والاسلامية بمحافظة الخليل، في مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للمسجد الاقصى المبارك، انتهت بمواجهات مع الاحتلال وسط المدينة.

وانطلقت المسيرة من مسجد الحسين عقب اداء شعائر صلاة التراويح، مرورا بشارع عين سارة ووصولا الى دوار ابن رشد ومن ثم الى مركز المدينة التجاري باب الزاوية، بعنوان "القدس تنتفض فلسطين تنتفض".

وردد المشاركون خلال المسيرة هتافات غاضبة ضد الاحتلال وأخرى تطالب بنصرة المسجد الأقصى، وبالتحرك لنجدة وإنقاذ القدس والأقصى من خطر التهويد، مؤكدين أهمية تجسيد الوحدة الوطنية على الأرض وعدم العبث بمقدرات أبناء شعبنا، كما رفعت خلال المسيرات الأعلام الفلسطينية، وصورا للأقصى.

وفي البيرة، اندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة خرجوا ردا على اعتداء الاحتلال على مسيرة سلمية منددة بالاعتداءات بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وفي شمال شرق العاصمة المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز تجاه منازل المواطنين في مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة في خطوة استفزازية، ما أدى لاندلاع مواجهات قرب المدخل الرئيسي لها، وإطلاق وابل من القنابل الغازية والصوتية الحارقة.

أما شمالي القدس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز قلنديا العسكري، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز المدمع، والرصاص المطاطي صوب الشبان، وأعاقت حركة مرور المركبات عبر الخط الرئيسي بين القدس ورام الله.

كما اندلعت المواجهات في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بين جنود الاحتلال والشبان الغاضبين ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين وممتلكاتهم.

وقالت مصادر من البلدة، إن مواجهات عنيفة تدور الآن في نقطتي من البلدة، قرب مفرق الطور، ووسط البلدة، تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الصوت الحارقة والغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغازية على الشبان الذين خرجوا تعبيرا عن غضبهم تجاه ما يحدث وسط القدس.