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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

السبت 24 أبريل 2021 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل



الخليل /سما/

 أصيب عدد من المواطنين، الليلة، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للمسجد الاقصى المبارك نظمت في المدينة.

وشاركت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية والاسلامية بمحافظة الخليل، في مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للمسجد الاقصى المبارك، انتهت بمواجهات مع الاحتلال وسط المدينة.

وانطلقت المسيرة من مسجد الحسين عقب اداء شعائر صلاة التراويح، مرورا بشارع عين سارة ووصولا الى دوار ابن رشد ومن ثم الى مركز المدينة التجاري باب الزاوية، بعنوان "القدس تنتفض فلسطين تنتفض".

وردد المشاركون خلال المسيرة هتافات غاضبة ضد الاحتلال وأخرى تطالب بنصرة المسجد الأقصى، وبالتحرك لنجدة وإنقاذ القدس والأقصى من خطر التهويد، مؤكدين أهمية تجسيد الوحدة الوطنية على الأرض وعدم العبث بمقدرات أبناء شعبنا، كما رفعت خلال المسيرات الأعلام الفلسطينية، وصورا للأقصى.

#مواجهات #اصابات بالاختناق

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