أوقاف غزة تتحدّث عن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

غزة /سما/

أكّد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عادل الهور، مساء يوم السبت، على أنّ الوزارة ستصدر قرارًا مهمًا في حينه، فيما يتعلق بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

وقال الهور في حديث لإذاعة "صوت القدس"، إنّ "الوزارة تقدم سلامة المواطنين في قراراتها كافة، وتتابع أداء العاملين في المساجد، فيما يتعلق بالتزامهم بإجراءات السلامة والوقاية".

وأضاف: "أعلنا عن خطوط عامة لمنع الاكتطاظ في المساجد، من بينها منع الدروس الطويلة، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة، وألا يستوعب المستجد أكثر من 345 من المصلين".

وتابع: "وفتحنا حسابات في البنوك، وجعلنا الأمر متاح لجميع المواطنين للمساهمة في صندوق الوقف النقدي"، مبيّنًا أنّ "الوقف كان مقيّدًا بالتبرع بقطعة أرض أو بناء مسجد، وهذا جزء من عمليات الوقف الأشمل التي من المفترض أنّ تعالج جميع مناحي الحياة".

وذكر أنّ "الوقف على أصناف متعددة ومن بينها الوقف النقدس لتعليم الطلبة، ومعالجة المرضى، وبناء المستشفيات، والمرافق العامة، لافتًا إلى أنّه أصبح الآن بإمكان المواطن أنّ يتعرف على صور الوقف، وأنّ يختار ما يناسبه للمساهمة في صندوق الوقف النقدي.