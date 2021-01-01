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حركة "حماس" تُعلّق على هتاف أهالي القدس باسم محمد الضيف

السبت 24 أبريل 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة "حماس" تُعلّق على هتاف أهالي القدس باسم محمد الضيف



غزة / سما /

عقّب الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء يوم السبت، على هتافات أهالي مدينة القدس خلال المواجهات والمسيرات الاحتجاجية، والتي تضمّنت اسم القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وقال قاسم في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "يمثل القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف أيقونة نضال الشعب الفلسطيني في ثورته المعاصرة.. فهو تجسيد للثورة التي لا تهدأ، والقتال المتواصل لانتزاع الحرية والكرامة".

وأشار إلى أنّ هتاف الجماهير الثائرة في القدس باسمه وإعلانهم بأنّهم من رجاله، تُعبّر عن ثقتهم الكاملة بما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف.

#حركة حماس #حازم قاسم #محمد الضيف #كتائب القسام

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