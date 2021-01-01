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الاحتلال يعتقل شاباً عبر حاجز "عصيون"

السبت 24 أبريل 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شاباً عبر حاجز "عصيون"



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال عصر اليوم، الشاب بلال عمر الصيفي (30 عاماً) من سكان مخيم الدهيشة، وذلك أثناء مروره عند دوار عصيون إلى الجنوب من بيت لحم، حيث جرى نصب حاجز طيار خصيصاً لاستهدافه.

والشاب الصيفي طالب في كلية الحقوق بجامعة فلسطين الأهلية، ولم يتمكن من اتمام دراسته الجامعية، نظراً لاستمرار الاعتقالات المتتالية بحقه حيث أفرج عنه قبل ستة أشهر بعد اعتقال إداري استمر عشرين شهراً، وهو الاعتقال السادس من نوعه خلال السنوات الماضية وقد سبق وأن أضرب عن الطعام لمدة 50 يوماً عام 2014 احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

#قوات الاحتلال #مخيم الدهيشة #اعتقال

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