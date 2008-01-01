  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان: تسييس أطراف ثالثة نقاشات أحداث 1915 وتحويلها إلى أداة تدخل ضد تركيا لم يحقق منفعة لأحد

السبت 24 أبريل 2021 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: تسييس أطراف ثالثة نقاشات أحداث 1915 وتحويلها إلى أداة تدخل ضد تركيا لم يحقق منفعة لأحد



انقرة /سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تسييس أطراف ثالثة النقاشات حول أحداث 1915 وتحويلها إلى أداة تدخل ضد تركيا لم يحقق منفعة لأي أحد، وذلك تعليقا على اعتراف واشنطن بإبادة الأرمن.

قال الرئيس التركي إنه لا يمكن أن نسمح بزوال ثقافة العيش المشترك لمئات السنين بين الأتراك والأرمن.

وأضاف أردوغان أن ما يجمع الأتراك والأرمن ليست المصالح بل ارتباطنا الوثيق بالدولة والقيم والمثل العليا ذاتها.

وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بصورة رسمية بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية.

وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بإبادة الأرمن، مؤكدا أن قضايا حقوق الإنسان ستكون أولوية سياسات إدارته.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان قد استخدم مصطلح "الإبادة الجماعية" في الحديث عن تلك الأحداث عام 1981، لكنه تراجع عن تصريحاته لاحقا بعد رد فعل غاضب من تركيا.

كما وعد الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي كان بايدن نائبا له في 2008 باعتبار اضطهاد الأرمن "إبادة جماعية"، لكنه لم ينفذ وعده خلال السنوات الثماني من رئاسته.

#الرئيس التركي #رجب طيب اردوغان #تركيا #الابادة الجماعية للارمن #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تطالب السلطة الفلسطينية بالتهدئة الأمنية في القدس والأخيرة ترد!

سبب وفاة مصطفى سعدون حارس مرمى النفط العراقي

صور تكشف حقيقة زواج لينا قيشاوي خطيبة محمد عساف السابقة (شاهد)

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 12 كاملة مع النجم محمد رمضان

رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

جهود دولية لتهدئة التصعيد في غزة

شاهد.. تفاصيل قصة جريمة صباح القحطاني في السعودية

الأخبار الرئيسية

استطلاع رأي: فتح تتقدم بشكل كبير على حماس.. و25 قائمة لم تبلغ نسبة الحسم بانتخابات التشريعي

غانتس يهدد قطاع غزة: جاهزون لاحتمال التصعيد.. وسنفعل ما هو ضروري للحفاظ على الهدوء

مظاهرات حاشدة في وادي عارة تضامنا مع القدس والالاف يتوافدون الى الاقصى

9

ما الذي يقلق إسرائيل من الصاروخ الذي سقط على بعد 30 كم من “ديمونا النووي”؟

نتنياهو

نتنياهو يدعو للتهدئة بالقدس.. ويقول انه أمر بالاستعداد لكافة السيناريوهات في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية