لا انتخابات دون القدس مصدر السلطات .. !! بقلم : محمد بسام جودة

غزة / سما /

إن ما يجري في مدينة القدس في هذه اللحظة التاريخية أشبه بإنتفاضة شعبية عارمة يجب أن يفتخر بها كل مواطن فلسطيني حر ، من أجل إثبات الوجود والسيادة علي هذه المدينة المقدسة ، التي لن تكون بأي حال من الأحوال إلا سيادة فلسطينية وعلي العالم أن يعترف بذلك ، فالقدس كانت وستبقي درة التاج لفلسطين وعاصمتها الأبدية .

لقد أثبت أهل القدس وأبطالها أنهم ليسوا بحاجة لأذن أو موافقة من أحد لإثبات الوجود الفلسطيني علي هذه الأرض المقدسة ، وأن المعركة الحقيقية مع الاحتلال ، الذي يسرق أرضنا ويصادر ممتلكاتنا وينتهك حقوقنا ويسلب أحلامنا وتطلعاتنا نحو المستقبل ويحرمنا من تنفيذ مشروعنا الوطني الديمقراطي ويعادي كل القيم الأنسانية ، لقد أعطي شباب القدس درساً للجميع كيف ستفرض العاصمة حضورها في معركة السيادة والديمقراطية ، وكيف ستنتزع حقها ولا تسلم بالواقع الذي يفرضه ويقرره الاحتلال .

إن إنتفاضة القدس التي تصاعدت في الساعات والأيام الماضية ضد عربدات المستوطنين، ودفاعاً عن المسجد الأقصى، ورفضاً لسياسات التطهير العرقي وهدم المنازل وسرقة الأراضي وتدنيس المقدسات، هي رسالة من أهل القدس وشبابها للعالم أجمع بأن القدس عربية وهويتها فلسطينية وهذا موقف الكل الوطني ، الذي يدعم ويساند هذه الانتفاضة ويتوحد خلف أهل القدس لتعزيز صمودهم وثباتهم في هذه المعركة الباسلة من أجل إثبات الحق الفلسطيني بالسيادة علي هذه الأرض وبأن القدس هي العاصمة لفلسطين ، وأنها ستفرض نفسها بقوة وستكون حاضرة في معركة الديمقراطية الفلسطينية المتمثلة بالانتخابات رغماً عن أنف الاحتلال وجبروته.

لا شك أن القدس لم تكن يوماً قضية انتخابات بل قضية وطنية وقضية حق ووجود ومصير ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تصغير شأنها أو التقليل منه ، فالقدس العاصمة هي أصل الحكاية وهي مفتاح الحرب والسلام ، وهي عنوان الصراع والقضية ، وهي البوصلة نحو الوطن والثوابت الفلسطينية ولأجلها تهون كل التضحيات والمسميات ، وأن المزاودات التي تطلقها بعض القوائم الانتخابية ومرشحيها فيما يخص القدس ، ومحاولة التقليل من أهمية مشاركة العاصمة في العرس الديمقراطي الفلسطيني ، هو في الحقيقة عمي وطني وسياسي وأخلاقي ، وتساوق مع مخططات الاحتلال وأهدافه ، هؤلاء يجب أن يلفظهم شعبنا إلي المزابل القريبة من عتابات المجلس التشريعي وليس انتخابهم أعضاءاً فيه .

أعتقد أن المقعد في المجلس التشريعي والراتب والفصيل وكل المصالح الشخصية والحزبية لا ترتقي لأن تكون في الميزان مقابل القدس، ولعل شباب القدس مراراً أثبتوا كيف تكون وحدة العمل وكيف تكون التضحية وكيف تكون المقاومة وكيف نتجاوز الفئوية والتقزمات ، وبدلاً من صعود منابر الخطابة لدي البعض بهدف التشكيك والمزايدة وإطلاق خطابات الكذب والتضليل وإشاعة الحقد والكراهية بين الفلسطينيين ، نريد أن نري هؤلاء في ساحات النضال والمواجهة مع المحتل ، وأن يتعلموا كيف يستمدوا القوة من الروح الكفاحية التي يحملها أهل القدس وخيرة شبابه وزهراته الذين يدافعون عن شرف وكرامة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ، فشتان بين من يريد مقعدا للنضال على درج باب العمود وفي ساحات المسجد الأقصى وأزقة وحارات القدس وبواباتها وبين من يسعى لمنصب ومقعد يؤهله للحديث عن القدس وعن فلسطين علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .

أخيراً لابد من القول أنه لا شرعية لأحد في فلسطين إلا من خلال الدخول من بوابات القدس ، فالقدس هي خط الدفاع الاول عن الكرامة الفلسطينية ، وهي مصدر السلطات وليس مجلس الانتخابات ، ولا انتخابات دون القدس عاصمة فلسطين الأبدية ، شاء من شاء وآبي من آبي ، وإنها لثورة حتي النصر والتحرير .