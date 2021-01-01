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غانتس يهدد قطاع غزة: جاهزون لاحتمال التصعيد.. وسنفعل ما هو ضروري للحفاظ على الهدوء

السبت 24 أبريل 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يهدد قطاع غزة: جاهزون لاحتمال التصعيد.. وسنفعل ما هو ضروري للحفاظ على الهدوء



القدس المحتلة / سما /

وجه وزير الجيش الاسرائيلي، عصر اليوم السبت، رسالة الى قطاع غزة، على خلفية اطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات الاسرائيلية.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن غانتس قوله: "الآن الوضع هادئ في الجنوب. لكن إن لم يُحافظ على الهدوء، فستتضرّر غزة بشكل قاسٍ، مدنيًا واقتصاديًا وأمنيًا، ومن سيتحمّل ذلك هم قادة ’حماس’المعادلة واضحة ومفهومة ومعروفة لهم".

وأضاف: أن "الجيش الإسرائيلي جاهز لاحتمال التصعيد، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الهدوء".

وليلة السبت، شهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا وميدانيًا، استمر حتى الفجر، في أعقاب إطلاق 36 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، وقصف جيش الاحتلال عددا من المواقع التابعة لحماس ردًا على ذلك.

وتشهد مدينة القدس منذ مساء الخميس، مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة أكثر من مائة فلسطيني.

وقد وقعت المواجهات في القدس تزامنًا مع شنّ المئات من عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف، اعتداءات في عدة مناطق من القدس على منازل فلسطينيين، الذين بدورهم تصدوا لهم.

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