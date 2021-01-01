  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الطائفة الحريدية اليهودية تتبرأ من اضطرابات القدس

السبت 24 أبريل 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطائفة الحريدية اليهودية تتبرأ من اضطرابات القدس



القدس المحتلة / سما /

أعربت الطائفة الحريدية اليهودية، عن إدانتها لمن سمتهم "القوميين المتطرفين" الذين حاولوا أمس "جر السكان إلى احتجاجاتهم ونقل حربهم إلى الأحياء الحريدية وتعريض المنطقة بأكملها للخطر".

وقالت الطائفة في بيان لها، تعليقا على أحداث مدينة القدس، إننا "لا نريد أن يظنوا بأن هذا العنف مرتبط بأناس متدينين".

ودعت الطائفة إلى تهدئة نيران الحرب التي "لن نتحمل عواقبها"، مشددة على أن "اليهودية الحريدية ليس لها علاقة بهذه المظاهرات والاضطرابات"، داعية شباب المدارس اليهودية الدينية وأهالي الطلاب إلى عدم المشاركة في هذه المظاهرات.

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة مصطفى سعدون حارس مرمى النفط العراقي

صور تكشف حقيقة زواج لينا قيشاوي خطيبة محمد عساف السابقة (شاهد)

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 12 كاملة مع النجم محمد رمضان

رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

جهود دولية لتهدئة التصعيد في غزة

أوجاع إسرائيل الـ4 المقبلة: من النووي الإيراني حتى "قهوة أبو مازن"

شاهد.. تفاصيل قصة جريمة صباح القحطاني في السعودية

الأخبار الرئيسية

مظاهرات حاشدة في وادي عارة تضامنا مع القدس والالاف يتوافدون الى الاقصى

9

ما الذي يقلق إسرائيل من الصاروخ الذي سقط على بعد 30 كم من “ديمونا النووي”؟

نتنياهو

نتنياهو يدعو للتهدئة بالقدس.. ويقول انه أمر بالاستعداد لكافة السيناريوهات في قطاع غزة

كوخافي

كوخافي يرجئ زيارته الى واشنطن... ويأمر بـ"الاستعداد لحالة التصعيد" في قطاع غزة

صصص

صحيفة عبرية: القدس أشعلت شرارة "أسوأ جولة تصعيد"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية