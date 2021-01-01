رسالة شديدة اللهجة من أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر للفنان محمد رمضان

القاهرة /وكالات/

وجهت شقيقة زوجة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر الذي توفي اليوم السبت، رسالة قاسية للفنان محمد رمضان، حملته فيها سبب تدهور حالته الصحية والتي أدت لوفاته اليوم.

وكتبت عبير المستكاوي، وهي شقيقة لزوجة الطيار الراحل عبر صفحتها بـ"فيسبوك" قائلة: "مع السلامة يا أطيب وأحن قلب مع السلامة ياحبيبي الله يرحمك.. زوج اختي في ذمة الله كابتن طيار أشرف أبو اليسر.. أرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة.. وأضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمد يا رمضان قهرت الراجل وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية.. وعند الله تجتمع الخصوم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد".

وكان مجدي حلمي، محامي الطيار المصري الموقوف الذي وافته المنية السبت، بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان، قال إنهم مستمرون بطلب التعويض حتى بعد وفاته لأن هذا حقه.