يوتيوب يسهل حفظ البيانات بخيارات دقة الفيديو الجديدة

وكالات - سما-



يحتوي تطبيق YouTube للمحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid على إعدادات فيديو جديدة قد تجعل حفظ البيانات أسهل قليلاً أثناء مشاهدة الفيديو أثناء التنقل بحسب MacRumors.



وإلى جانب الدقة المحددة في مشغل الفيديو، يمكنك الآن التبديل بين ثلاثة أوضاع منفصلة تفضل إما جودة الفيديو أو استخدام البيانات أو أيهما يعمل بشكل أفضل لاتصالك الحالي بالإنترنت.



قد تكون معتادًا بالفعل على الوضع "التلقائي" كإعداد افتراضي لمعظم مقاطع الفيديو، والذي يقوم تلقائيًا بضبط دقة الفيديو اعتمادًا على سرعة الإنترنت الحالية لديك لتقديم أفضل تجربة وفقا لما نقله موقع the verege.



وإضافات YouTube الجديدة هي وضع "جودة الصورة الأعلى" ، والذي يستخدم المزيد من البيانات عندما لا يكون على شبكة Wi-Fi ويتم تعيينه افتراضيًا على 720 بكسل، ووضع "توفير البيانات" الذي يصل إلى 480 بكسل بحد أقصى.



وعلى الرغم من أن أوضاع المظلة هذه جيدة لإجراء تعديلات سريعة خاصة قائمة علي الدقة فلا يزال بإمكانك البحث والحصول على دقة مع دقة محددة.



ويمكن ضبط أي تعديلات في الدقة لمقطع فيديو معين تشاهده أو على مستوى النظام لكل ما تشاهده، مع سلوكيات محددة لشبكات Wi-Fi وشبكات المحمول.



ويحتوي YouTube على إعدادات دقة وطرق لمنع التطبيق من تنزيل أو دفق مقاطع الفيديو عالية الدقة لفترة من الوقت ، ولكن هذا يؤدي إلى أتمتة عملية حفظ البيانات ويعيد تأطيرها بطريقة يسهل فهمها.



كما لن يكون أي من هذا مهمًا ويمكنك فقط مشاهدة مقاطع فيديو الطهي عالية الدقة (المادة المفضلة لدي على YouTube) لمحتوى قلبك. ولكن حتى في الخطط "غير المحدودة"، ولا تزال معظم شركات الجوال تحدد دقة الفيديو عند 480 بكسل. عادةً ما يتم احتساب مقاطع الفيديو التي يتم مشاهدتها بدقة أعلى مقابل نوع من تخصيص البيانات المتميز أو المصطلحات الرهيبة الأخرى لشركة النقل وتضربك حيث تؤلمك - في فاتورتك الشهرية.



