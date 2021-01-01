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هيئة الأسرى: الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الرابع

السبت 24 أبريل 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الرابع



رام الله / سما /

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي ضد اعتقاله التعسفي.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير الريماوي يقبع حاليا في مركز توقيف عتصيون جنوب بيت لحم بظروف قاسية.

ولفتت إلى أن قوة إسرائيلية اقتحمت منزل الريماوي في رام الله صباح الأربعاء الماضي، واعتقلته، وأبلغت زوجته حينها أنه دخل إضرابا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

ويعمل الريماوي مراسلا لقناة الجزيرة مباشر، ومديرا لموقع (جي ميديا) الإعلامي، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، جزء منها في الاعتقال الإداري.

#هيئة الاسرى #الصحفي علاء الريماوي #الاعتقال الاداري #اضراب عن الطعام

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