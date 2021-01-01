رأفت يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرار الأمم المتحدة بتوفير الحماية لشعبنا

رام الله / سما /

حيا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت أبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، على وقفتهم وتصديهم لعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد في تصريح له، اليوم السبت، أن أبناء شعبنا الفلسطيني صامدون ومتمسكون بمنازلهم وأرضهم وممتلكاتهم، وشعبنا بأسره في أرض الوطن ومناطق اللجوء والشتات يقف إلى جانب أهالي القدس دفاعا عن المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن أبناء شعبنا الفلسطيني في المدينة المقدسة وفي عموم الأرض الفلسطينية يجابه اعتداءات عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال عبر انتفاضة شعبية، مؤكدا تلاحم الشعب الفلسطيني في سائر أنحاء فلسطين نصرةً للقدس وأهلها الذين يتعرضون لسياسة تهجير متعمدة وخصوصا في مناطق الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

ودعا رأفت جماهير شعبنا إلى مواصلة الفعاليات الداعمة والمساندة للقدس وسكانها والتصدي لجيش الاحتلال وإجراءاته وعصابة المستوطنين في عموم الأراضي الفلسطينية عبر تفعيل المقاومة الشعبية للدفاع عن عاصمة فلسطين الأبدية.

وطالب الشعوب العربية، وشعوب العالم أجمع بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرته من أجل وقف الاعتداءات والجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين في القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الأممية ذات الشأن.

ودعا رأفت الأمم المتحدة إلى توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في القدس الشرقية المحتلة وفي سائر الأراضي الفلسطينية، مطالبا السكرتير العام للأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي دعت إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.