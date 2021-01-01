الاتحاد العام للكتّاب والأدباء: لا صوت يعلو فوق صوت القدس

رام الله / سما /

طالب الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، المجتمع الدولي وأحرار العالم بضرورة تحركهم للجم العدوان الإسرائيلي الغاشم وتركهم لمربع الانحياز الظالم.

ودعا الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم السبت، كتّاب وأدباء الوطن والشتات، وكتّاب العالم إلى مؤازرة الفلسطينيين في هذه المرحلة المفصلية من قضيتهم العادلة.

وعبر عن تمسك الشعب العربي الفلسطيني بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحق أهالي القدس بالدفاع عن وجودهم، وحريتهم، وإنهاء كل أشكال الاحتلال والاغتصاب في المدينة وضواحيها.

وأكد الاتحاد ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وتصليب جبهتنا الداخلية، وإنهاء الانقسام البغيض، والترفع عن المصالح الضيقة لصالح المصالح العليا لشعبنا، فالقدس التي تنتفض عن بكرة أبيها أوجبت علينا حمايتها وتقوية حجارتنا وتنظيف أصواتنا من سواها، فلا صوت اليوم يعلو إلا صوتها.