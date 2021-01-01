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49 وفاة و1259 إصابة بكورونا في الأردن

السبت 24 أبريل 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
49 وفاة و1259 إصابة بكورونا في الأردن



عمان /سما/

سُجِّلت في الأردن السبت، 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لـ (700,423)، فيما سجلت 49 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات لـ (8563) حالة، وفق موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبحسب الموجز، بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (10.63%)، مقارنة مع (9.97%) يوم أمس، بينما تمّ إجراء (11,848) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,593,672) فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3340) حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (664,772) حالة.

كما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (27,088) حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (197) حالة، فيما غادرت (106) حالات.

ووفق الموجز بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1841) حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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