شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 12 كاملة بطولة حمادة هلال

القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل المداح الحلقة 12 كاملة بطولة حمادة هلال ونخبة من الفنانين الكبار نعرضها لمتابعي موقع سما في كل مكان فور بثها على القناة الناقلة وأحداث جديدة بعد تطورات الأزمة بين صابر وسمير أبو المجد.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل المداح تطورات في حياة صابر الذي يقوم بدوره الفنان حمادة هلال بطل المسلسل، فيسافر للقاهرة، كما طلب منه المحامي سمير أبو المجد لمقابلة صابر شخصية هامة بالقاهرة.

وحينما يصل يجد الأمر عبارة عن صفقة سلاح ويغادر مسرعًا، ويحدث بسبب ذلك أزمة بين صابر وسمير، كما تقوم منال بالإلحاح على شقيقتها رحاب بنسيان حبها لصابر والتفكير مرة أخرى في الزواج من زين.

لكن رحاب ترفض ذلك وتطلب منها عدم الحديث معها مجددا، كما يدخل صابر على والده ووالدته وهما يتحدثان في غرفتهما ويسمع والده الشيخ سلام ويقوم به أحمد بدير يقول لوالدته انه يشعر بالذنب تجاه ابنه صابر.

مسلسل المداح الحلقة 12:

فيسأله الأخير ما سبب هذا الشعور، فيجيبه أنه كان يصطحبه وهو صغير في السن معه ويعلمه أشياء أكبر من سنه، ويتعرف صابر على هذا السر بقيامه بفتح الصندوق الذي يخفيه والده سلام في غرفته.

وعندما يفتح الصندوق يجد فيه كتب عن الشعوذة والسحر ويدخل عليه والده فجأة فيسأله صابر ما سر احتفاظه بهذه الكتب فيجيبه انه كان يستعملها في الخير وكان يستخدم ابنه في فتح المندل وهو صغير فيصدم صابر.

مسلسل المداح الحلقة 12 نستعرضها مباشرة عقب عرضها على القنوات الناقلة، وهو المسلسل المصري الذي فاق كل التوقعات حتى توقعات بطله الفنان والمطرب حمادة هلال، حيث يحقق نجاحا كبيرا جدا.