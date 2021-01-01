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د. الهندي: انتفاضة رمضان فاجأت العدو

السبت 24 أبريل 2021 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. الهندي: انتفاضة رمضان فاجأت العدو



غزة /سما/

دعا د. محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، ومسئول الدائرة السياسية للحركة، الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للمشاركة في "انتفاضة رمضان المقدسية"، حاثاً السلطة على تفعيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية.

وأكد د. الهندي، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن أهل القدس اليوم بانتفاضتهم المُباركة يستنفرون أحرار الأمة وقادتها عرباً ومسلمين، وأحرار العالم لفضح هذا الكيان العنصري الغاصب، الذي يُمارس كل جرائم العنف والعنصرية بحق أهل القدس.

ووجه د. الهندي تحية إكبار للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، مبينا أن هؤلاء المرابطين اختارهم الله عز وجل للقيام بواجب الدفاع عن مسرى نبينا محمد صلى الله وعليه وسلم، نيابة عن كل المسلمين.

وتابع بالقول: أهل القدس يُفاجئون العدو كلَ مرة، فكلما تَوهم أنه أجهز عليهم وأرهقهم وطبعهم بمكره ودهائه خرجوا إليه من حيث لا يحتسب ثوارا ومرابطين صائمين لربهم عابدين، ولأقصاهم حماة يدافعون عنه".

ودعا د. الهندي الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للانخراط في انتفاضة رمضان المقدسية، لافتاً إلى أن شعبنا اليوم أمام ثورة أهل القدس والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

ولفت إلى وجود عشرات العصابات الإجرامية التي تدعو لإبادة العرب وحرقهم أمثال عصابة كاخ، وأمناء الهيكل وشباب التلال وأبناء يهودا الذين لا يصنفهم أحد عصابات إرهابية فيما يصنف العالم الديمقراطي وبعض الحكام العرب المقاومة الفلسطينية بأنها إرهاب

وحث د. الهندي أهل الضفة للانتفاض على حواجز الاحتلال الذي يحسب كل صيحة عليه، داعياً السلطة -إذا كانت جادة في المشاركة في التصدي لجرائم العدو- لتفعيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية التي اتُفق عليها في لقاء الأمناء العامين.

#محمد الهندي #الجهاد الاسلامي #القدس #الشعب الفلسطيني

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