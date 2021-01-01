تركيا: الأعمال الاستفزازية التي نفذتها مجموعات عنصرية متطرفة أمام باب العامود خطيرة ومقلقة

انقرة /سما/

قالت وزارة الخارجية التركية، إن الأعمال الاستفزازية للمجموعات العنصرية أمام باب العامود في القدس القديمة خطيرة ومقلقة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن "الأعمال الاستفزازية التي نفذتها مجموعات عنصرية تعيش في مستوطنات غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام باب العامود في القدس القديمة، خطيرة ومقلقة".

وشارت الوزارة إلى أنها تشعر بقلق إزاء إصابة أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين خلال الاشتباكات واعتقال قوات أمن الاحتلال لبعضهم".

ودعا البيان سلطات الاحتلال إلى، اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين العنصريين، وتهيئة مناخ ملائم لتحقيق السلام، والتسامح بدلًا من الاستفزاز والكراهية خلال شهر رمضان. وفق البيان.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك، مواجهات بين فلسطينيين وشرطة الاحتلال، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة "باب العامود" التي اعتادوا على إحياء ليالي الشهر الكريم فيها.