  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلهب: القدس تحولت بالأمس إلى ثكنة عسكرية

السبت 24 أبريل 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلهب: القدس تحولت بالأمس إلى ثكنة عسكرية



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال وزعران مستوطنيه يتغولون على القدس والمسجد الأقصى، وهذا لا يمكن السكوت عليه، مشيرًا إلى أن مدينة القدس كانت بالأمس بمثابة ثكنة عسكرية.

وَأضاف في حديث لإذاعة "صوت القدس"، "يظن الاحتلال أنه عزل القدس، والمسجد الأقصى عن محيطها بمنع الفلسطينيين في الضفة وغزة من الوصول للمدينة المقدسة، وهذا السلوك يستفز مشاعر المسلم في دينه وعقيدته.

وحذر الاحتلال، أن المساس بالمسجد الأقصى هو مساس بمشاعر أكثر مليار مسلم على مستوى العالم.

وتابع: "لن نتردد في الدفاع عن المسجد الأقصى مهما كلفنا من نثمن، وأهلنا في الداخل المحتل معنا ككل فلسطيني في غزة والضفة".

وختم حديثه بالقول: "لا عذر اليوم لأي مسلم يقصر تجاه القدس وأهل القدس يؤكدون أن انتمائهم للمسجد لا يوصف ولا يمكن أن يسمحوا للاحتلال بعزل المدينة المقدسة أو المساس بها".

#مجلس الأوقاف الإسلامية #القدس #الشيخ عبد العظيم سلهب

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف حقيقة زواج لينا قيشاوي خطيبة محمد عساف السابقة (شاهد)

سبب وفاة مصطفى سعدون حارس مرمى النفط العراقي

رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

جهود دولية لتهدئة التصعيد في غزة

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 12 كاملة مع النجم محمد رمضان

أوجاع إسرائيل الـ4 المقبلة: من النووي الإيراني حتى "قهوة أبو مازن"

شاهد.. تفاصيل قصة جريمة صباح القحطاني في السعودية

الأخبار الرئيسية

للمرة الثالثة منذ صباح اليوم.. مشاورات أمنية إسرائيلية متواصلة حول القدس وغزّة

كوخافي

كوخافي يرجئ زيارته الى واشنطن... ويأمر بـ"الاستعداد لحالة التصعيد" في قطاع غزة

صصص

صحيفة عبرية: القدس أشعلت شرارة "أسوأ جولة تصعيد"

الصحة الفلسطينية: 13 وفاة و 1139 اصابة جديدة بفيروس كورونا

مسسس

ماحدث مخيف جداً..مستوطنو "غلاف غزة": صواريخ الليلة ذكرتنا بأشياء كنا نريد نسيانها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية