سلهب: القدس تحولت بالأمس إلى ثكنة عسكرية

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال وزعران مستوطنيه يتغولون على القدس والمسجد الأقصى، وهذا لا يمكن السكوت عليه، مشيرًا إلى أن مدينة القدس كانت بالأمس بمثابة ثكنة عسكرية.

وَأضاف في حديث لإذاعة "صوت القدس"، "يظن الاحتلال أنه عزل القدس، والمسجد الأقصى عن محيطها بمنع الفلسطينيين في الضفة وغزة من الوصول للمدينة المقدسة، وهذا السلوك يستفز مشاعر المسلم في دينه وعقيدته.

وحذر الاحتلال، أن المساس بالمسجد الأقصى هو مساس بمشاعر أكثر مليار مسلم على مستوى العالم.

وتابع: "لن نتردد في الدفاع عن المسجد الأقصى مهما كلفنا من نثمن، وأهلنا في الداخل المحتل معنا ككل فلسطيني في غزة والضفة".

وختم حديثه بالقول: "لا عذر اليوم لأي مسلم يقصر تجاه القدس وأهل القدس يؤكدون أن انتمائهم للمسجد لا يوصف ولا يمكن أن يسمحوا للاحتلال بعزل المدينة المقدسة أو المساس بها".