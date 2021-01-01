الكشف عن تفاصيل مشروع مشترك بين بلدية النصيرات و"الأونروا"

غزة /سما/

بحثت بلدية النصيرات مع رئيس برنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات في المنطقة الوسطى أبو عمر الرياطي، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون المشترك، والمشاريع الخدماتية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وكشف الرياطي، أنّه سيتم قريباً توقيع عقد تنفيذ عدة مشاريع خدماتية من خلال المنحة الألمانية، والتي تشمل تطوير منطقة بلوك C بالنصيرات بقيمة 2 مليون و100 ألف دولار.

واستقبل مدير بلدية النصيرات محمد مغاري، وعضو المجلس البلدي أدهم أبو شاويش، ومدير دائرة المشاريع في البلدية خليل إسماعيل، في مقر البلدية الرياطي ونائب رئيس المنطقة الوسطى بوكالة الغوث ميرندا بركات.