أبو عمرو يطلع وينسلاند على آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية

رام الله /سما/

التقى رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وأطلعه على آخر التطورات، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية المُزمع عقدها شهر مايو المقبل، وكذلك مساعي الحكومة الفلسطينية لتوفير لقاح "كورونا".

وأكد أبو عمرو، خلال اللقاء الذي تم في رام الله اليوم السبت، على أهمية إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في موعدها المحدد، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لمنع عرقلة العملية الديمقراطية الفلسطينية وخاصة في القدس، وتوفير الضمانات الأكيدة لإجراء هذه الانتخابات طبقاً لما جرى في الأعوام 1996 و2006.

وتطرق إلى الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا، مؤكدا على سعيها لتوفير اللقاح لكافة أبناء شعبنا.

وبدوره، وضع وينسلاند، أبو عمرو في صورة ما جرى من نقاشات حول الوضع في فلسطين في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت يوم أمس الأول، مؤكدا على أن جميع أعضاء مجلس الأمن دعموا الموقف الفلسطيني بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية ترشّحاً وانتخاباً ودعاية انتخابية طبقاً لما جرى في الانتخابات التشريعية السابقة في الأعوام 1996 و2000