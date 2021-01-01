الجهاد الإسلامي: لن نسمح للعدو بتجاوز قواعد الاشتباك

غزة /سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، على أن المقاومة سترد على أي اعتداء بالمثل و ستحمي شعبنا ولن تسمح للعدو بتجاوز قواعد الاشتباك.

وقالت الحركة في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الشعب الفلسطيني بتلاحمه ووحدته سيكسر شوكة العدو ويفشل مخططاته العدوانية".

وأضافت: "المسجد الأقصى خط أحمر والمقدسيون ومن خلفهم كل الشعب الفلسطيني لن يسمحوا لقطعان المستوطنين أن يدنسوه، والغارات التي شنها العدو على غزة لن تثني المقاومة عن القيام بواجباتها كلما تطلب الأمر ذلك".

وتابعت الجهاد الإسلامي: "المقاومة تثبت من جديد التحامها وانخراطها مع العمل الشعبي واستعدادها الدائم لحمايته والحفاظ على استمراره".