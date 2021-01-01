"فايزر" تسعى لإنتاج لقاحات تحفظ في الثلاجات العاديّة

واشنطن /سما/ أ ف ب

تستعد شركة "فايزر" لإنتاج نسخة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن تخزينها لأشهر في درجة حرارة ثلاجة حفظ الأدوية الكلاسيكية، بدلًا من (70-) درجة حاليًا هذا الصيف، وفق ما أكد رئيسها التنفيذي، ألبير بورلا، لوكالة "فرانس برس".

في مقابلة أجريت معه في مصنع "بورس" في بلجيكا الذي صار منصة مهمة للإنتاج العالمي للقاح "فايزر-بايونتيك"، قال رئيس شركة الأدوية الأميركية العملاقة إنه "متفائل" بشأن قدرة المصل على مواجهة المتحور الهندي، ودافع عن السياسة السعرية التي تعتمدها الشركة.

فعالية اللقاح ضد المتحورين الهندي والبرازيلي

وأضاف: "لدينا بيانات عن المتحور البريطاني المنتشر على سبيل المثال في إسرائيل وتبلغ فعالية اللقاح ضدها 97%. في جنوب إفريقيا، اللقاح فعال ضد المتحور المحلي بنسبة 100%. وتظهر البيانات من البرازيل أنه يؤمن على نحو جيد جدًا" التحصين ضد المتحور البرازيلي".

بالنسبة للمتحور الجديد الذي رُصد في الهند، قال بورلا: "ليس لدينا أي بيانات، لكنني متفائل بشأن قدرتنا على السيطرة عليها. طورنا عملية تتيح الحصول على لقاح فعال في خلال 100 يوم من ظهور متحور يمثل مصدر قلق، وأنا مرتاح لهذا الهدف الصعب، نظرًا لفعالية تقنية الحمض النووي المرسال".

القدرة الإنتاجيّة

أعلن بورلا أن فايز "ستنتهي خلال أيام، من صياغة عقد جديد مع الاتحاد الأوروبي (مقابل 1.8 مليار جرعة)، وإذا حصلنا عليه، فسنكون قادرين على إنتاج جميع الجرعات هنا في أوروبا، بما في ذلك مكونات اللقاح. وسنكون قادرين على إنتاج أكثر بكثير من حجم الجرعات التي ينص عليها هذا العقد".

واستطرد: "في الوقت الحالي، لدينا ثلاثة مواقع إنتاج حول العالم: واحد في الولايات المتحدة واثنان في أوروبا بسعة أكبر بكثير في بورس في بلجيكا وماربورغ في ألمانيا. في الإجمال، يجب أن نكون قادرين على إنتاج 2,5 مليار جرعة هذا العام، بل وأن نتجاوز 3 مليارات في العام المقبل. أوروبا، بخبراتها ومواهبها في مجال التقنيات الجديدة، هي البيئة المثالية لذلك".

تركيبة اللقاح الحالية

فيما يتعلق بتركيبة اللقاح الحالية، قال بورلا أن فايزر تحاول "معرفة إذا كان بإمكاننا تمديد وقت التبريد الذي يمكن خلاله إخراج اللقاح من الثلاجات الفائقة في حرارة 70 تحت الصفر، ووضعه في ثلاجة أدوية كلاسيكية في درجة 20 تحت الصفر. الأمر ممكن حاليًا لأسبوعين، لكننا ندرس البيانات لمعرفة ما إذا كان من الممكن تمديد المدة إلى شهر - مع مراعاة الحصول على ترخيص من الجهات الناظمة".

وأضاف: " نعمل على تركيبة أخرى محسّنة بشكل كبير يمكن معها توفير اللقاح مخففًا وجاهزًا للاستخدام. سيكون بالإمكان تخزينه لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في الثلاجة في حرارة درجتين إلى ثماني درجات، بالإضافة إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر في مبردات الأدوية التقليدية. نتوقع أن نتوصل إلى ذلك هذا الصيف."