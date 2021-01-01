رئيس مجلس الشعب السوري: 18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية بينهم كردي

دمشق /سما/ د ب أ

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ اليوم السبت عن تلقي المجلس أربعة طلبات لمرشحين بينهم سيدة وبذلك يصبح عدد المرشحين حتى الآن 18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري نهاية شهر أيار / مايو القادم.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم عن الصباغ قوله إن من بين المرشحين ثلاث سيدات ومرشح من أكراد سورية .

وكشفت مصادر مقربة من البرلمان السوري عن أن أعضاء مجلس الشعب ومنذ ثلاثة أيام باشروا بإعطاء المرشحين تأييدهم للحصول على 35 اسما حتى يحق لهم دخول الانتخابات الرئاسية .

وأضافت المصادر أن كتلة حزب البعث والتي تبلغ حوالي 170 عضوا في البرلمان سوف تعطي صوتها للمرشح بشار الأسد ، ويبقى حوالي 80 صوتاً من أحزاب الجبهة الوطنية والمستقلين ستكون أصواتهم لمرشحين اثنين.

وينتهي تقديم الطلبات للانتخابات الرئاسية يوم 28 الشهر الجاري ، وحدد يوم 26 من شهر أيار/ مايو القادم لانتخابات السوريين في الخارج ، ويوم 28 من شهر أيار/ مايو القادم موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل الأراضي السورية .