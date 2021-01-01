طبيلة: إنجاز المخطط الهيكلي لمدينة نابلس عملية مستمرة لحماية الأرض

نابلس /سما/

أكد رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة أهمية انجاز المخطط الهيكلي المكاني لمدينة نابلس، معتبرًا ذلك بمثابة "عملية نضالية مستمرة لحماية الاراضي الفلسطينية من المصادرة وبسط السيطرة عليها".

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بمشروع المخطط الهيكلي للمدينة والذي عقد في البلدية، بحضور رجل الاعمال الدكتور منيب المصري، والدكتور سمير أبو عيشة، والدكتورة مكرم عباس، ونائب رئيس البلدية المهندس محمد الشنار، ومهندس البلدية سامح العاصي، ومهندسة التخطيط مها زيدان، والمهندس نصير عرفات وتتيسير نصر الله.

وبين طبيلة أن المجلس البلدي وافق بشكل مبدئي على الخطة المقدمة من قبل المكتب الاستشاري المسؤول عن المشروع والذي سيعد دراسة شمولية لجميع المناطق التي تقع بين المخطط الهيكلي لمدينة نابلس مع المخططات الهيكلية للمناطق المحيطة، بحيث يتم تحديد الشوارع الرئيسية والمرافق العامة لخدمة المنطقة مستقبلا.

بدوره، شرح الدكتور ابو عيشة الخطوات العملية التي سيعمل فريقه على اعتمادها لانجاز هذا المشروع الهام، والذي يشمل دراسة المناطق خارج حدود البلدية بما فيها الشوارع ومحاولة ربطها مع مخطط المدينة للخروج بمخطط هيكلي متكامل يجمع بين مدينة نابلس والتجمعات المحيطة بها. كما سيشمل المشروع دراسة تصنيف الاراضي وتوفير مرافق عامة ومساحات خضراء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، علما أن عملية التخطيط في الوقت الحاضر تعمل على مراعاة امور مستحدثة جدا خاصة بعد تعرض العالم لجائحة كورنا.

بدوره، أكد المصري جاهزيته كممول لانجاز هذا المشروع لمدينة نابلس والعمل مع كافة المستويات السياسية في الوطن لانجاز المخطط المكاني الشامل للمدن والقرى الفلسطينية وذلك بهدف مجابهة التوسع الاستيطاني والاستعماري التي تتنهجه دولة اسرائيل في الفترة الحالية.

ونوهت الدكتورة مكرم عباس الى حرص المجلس البلدي الحالي على انجاز هذا المشروع الهام والذي سيخدم المدينة للسنوات 16 القادمة وسيعمل على توفير مساحات خضراء ومرافق عامة وخدمات ومدارس في اماكن التوسعة ضمن رؤية علمية مخططة، الامر الذي سيعمل على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

بدوره أكد المهندس محمد الشنار على ضرورة التركيز على شبكة الشوارع الرئيسة التي تربط مدينة نابلس بمحيطها الجغرافي من كافة الاتجاهات مما يسهل التوسعة العمرانية السكنية وما يرافقها من خدمات في المناطق غير المأهولة والقريبة من المدينة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم البلدية وفريق المشروع مع وزارة الحكم المحلي ورئاسة الوزراء لاطلاعهم على اهمية المشروع وضروة الاسراع في انجازه.