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لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يستهدف الصحفيين بالاعتقال واطلاق الرصاص

السبت 24 أبريل 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يستهدف الصحفيين بالاعتقال واطلاق الرصاص



غزة /سما/

 استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة، تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحفيين، واطلاق النار عليهم ،أثناء تغطيتهم الميدانية في الضفة الغربية ،ومدينة القدس المحتلة.

ودانت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها، اعتقال الصحفيين محمد عتيق وقتيبة قاسم، أثناء عودتهم من مدينة مدينة القدس المحتلة، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المعتقلين إلى 28 صحفيا، داخل سجون الاحتلال، بعد اعتقال الاحتلال للصحفي علاء الريماوي، الذي يخوض اضرابا مفتوحاً عن الطعام ، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت: إن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية باطلاق النار ،حيث أصيب مساء يوم الجمعة في مدينة طولكرم، الصحفي خالد بدير ، بقنبلة غاز في قدمه، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وأهابت لجنة دعم الصحفيين بكافة المؤسسات الدولية، التي تعنى بحرية الرأي والتعبير ، الضغط على الاحتلال ،لوقف اعتداءاته المستمرة على الصحفيين الفلسطينيين.

ودعت اللجنة كافة الاتحادات والنقابات العربية والدولية ،للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتنكيل، والاعتداءات المستمرة، ومنع الحركة والتنقل، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والاعراف الدولية ،التي تكفل حرية العمل الصحفي ،وتجرم الاعتداء والمساس بها.

ودعت اللجنة مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الانسان، بالعمل الفوري من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2222 ،الداعي إلى توفير الحماية للصحفيين .

#لجنة دعم الصحفيين #الصحفيين الفلسطينيين #الاعتداءات الاسرائيلية

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