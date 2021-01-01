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بسبب كورونا.. طائرة سودانية تقلع من مطار القاهرة بمسافرة واحدة

السبت 24 أبريل 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب كورونا.. طائرة سودانية تقلع من مطار القاهرة بمسافرة واحدة



الخرطوم /سما/

 أقلعت طائرة سودانية من مطار القاهرة الدولي، السبت، على متنها مسافرة واحدة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وفق إعلام مصري.

وقالت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، إن "السلطات المصرية منعت دخول راكبة سودانية (42 عاما) تحمل تحليل كورونا إيجابي، فور وصولها على متن الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، وقررت إعادتها على متن الطائرة ذاتها".

وأوضحت الصحيفة أن "قائد الطائرة رفض سفر الراكبة حرصا على سلامة باقي الركاب وطاقم الضيافة، وبعد تأخير دام 5 ساعات بمطار القاهرة، تقرر صعودها وحدها رفقة 4 من أفراد الطاقم إلى الطائرة المتجهة إلى الخرطوم، وإلغاء سفر باقي الركاب البالغ عددهم 29 راكبا".

وتشترط السلطات المصرية، حصول المسافرين القادمين إليها على شهادة تحليل "PCR"، على أن يتم إجراءه قبل 3 أيام بحد أقصى من موعد الوصول إلى البلاد.

ومؤخرا شهدj مصر تصاعدا لافتا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء الجمعة، 220 ألفا و658 إصابة بالفيروس، بينها 12 ألفا و959 وفاة، و166 ألفا و24 حالة تعاف.

#السودان #فيروس كورونا

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