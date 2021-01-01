الفصائل بغزة تدعو لتشكيل قيادة موحدة: "يا أبناء شعبنا بالقدس أنتم لستم وحدكم؛ ثقوا أننا معكم"

غزة /سما/

دعت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، السبت، لتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واكدت القوى خلال وقفة داعمة لأهل القدس بمشاركة ممثلين عن جميع الفصائل بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، دعهم للحراك الذي ينفذه المقدسيين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة ممثلة عن الفصائل: إن ما يجري في القدس يتطلب تدخلًا عاجلًا لتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة انتهاكات الاحتلال بالضفة الغربية، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة تحمي المقدسات والحقوق والثوابت.

وأكد البطش أنه لا مساومة على القدس وسنحميها بالرباط والصلاة والاعتكاف فيها مشيرا الى ان الموقف الفلسطيني الموحد يتجسّد بالمظاهرات التي انطلقت من غزة والضفة والقدس والشتات لتثبيت السيادة الوطنية على القدس.

وقال ان ما يدور في القدس معركة إثبات سيادة ربانية على القدس؛ "لذا كلنا خلف المقدسيين، وما شاهدناه من إصرار من أبناء القدس ومرابطيها يعبّر عن وحدة الشعب في مواجهة الاحتلال".

وأضاف: "سنحمي القدس بدمائنا ومقاومتنا وسلاحنا وإرادتنا، أمس خرجت مسيرات عفوية وسريعة بغزة والضفة دعمًا لأهل القدس لتؤكد أن هذه الأرض لنا ولن تكون لغيرنا".

ودعا البطش جماهير شعبنا لمواصلة الفعاليات والاسناد الشعبي لهذه الهبة الرمضانية بالقدس، قائلاً: "يا أبناء شعبنا بالقدس أنتم لستم وحدكم؛ ثقوا أننا معكم".

وأكد أن هذه المعركة لن تنتهي إلاّ بتثبيت حقنا بالقدس، وانتصارنا في هذه المعركة وكل المعارك، "خاصة وأن المقدسيين أثبتوا أنهم أصحاب وبأس شديد، وأنهم أولي صبر وعزم ويعرفون كيف يقودون الصراع مع الاحتلال".