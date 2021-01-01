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مرشحو التشريعي عن القدس ينظمون وقفة أمام بيت الشرق تأكيدا على حق القدس بالانتخابات

السبت 24 أبريل 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشحو التشريعي عن القدس ينظمون وقفة أمام بيت الشرق تأكيدا على حق القدس بالانتخابات



رام الله /سما/

شارك عدد من مرشحي الانتخابات التشريعية عن القوائم المختلفة من محافظة القدس، اليوم السبت، في وقفة أمام بيت الشرق في مدينة القدس المحتلة، للتأكيد على حق العاصمة في الانتخابات، والتنديد بجرائم المستوطنين في القدس.

وقال المرشح عن قائمة "فتح" بالقدس نادر السلايمة لـ"وفا"، إن هذه الوقفة أمام أحد المؤسسات الفلسطينية العريقة في القدس -بيت الشرق- جاءت لجمع مرشحي المجلس التشريعي من مختلف القوائم، للتأكيد على مطلب عام هو "لا انتخابات دون القدس"، واستنكارا لهجمات الاحتلال الأخيرة على الأقصى والقدس.

وأضاف أنه تم التباحث خلال الوقفة في آراء المرشحين من القوائم المختلفة، للاجماع على تثبيت الحق الشرعي والقانوني للقدس في الانتخابات، والدفع بكل ثمن لوضع صناديق الانتخاب في كل مكان في العاصمة، دون صدام مع الاحتلال.

وحمل المشاركون خلال الوقفة الأعلام الفلسطينية، مرددين الشعارات التي تندد بتصعيد الاحتلال ومستوطنيه هجماتهم وجرائمهم بحق كل ما هو فلسطيني بالقدس.

#الانتخابات التشريعية #مرشحو الانتخابات #الجرائم الإسرائيلية

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