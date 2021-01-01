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مصر تحمل إسرائيل مسؤولية ما يجري في القدس

السبت 24 أبريل 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تحمل إسرائيل مسؤولية ما يجري في القدس



القاهرة /سما/

أدانت جمهورية مصر العربية، أعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة، مستهدفة الأشقاء الفلسطينيين من سُكان البلدة القديمة في القدس الشرقية، ما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين منذ بداية شهر رمضان المُعظم، مؤكدةً ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين والكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

#مصر #القدس المحتلة #الانتهاكات الإسرائيلية #المقدسيين

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