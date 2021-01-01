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واقعة غريبة.. طائرة تقلع من مطار القاهرة على متنها راكبة واحدة

السبت 24 أبريل 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
واقعة غريبة.. طائرة تقلع من مطار القاهرة على متنها راكبة واحدة



القاهرة / وكالات /

شهد مطار القاهرة الدولي إقلاع طائرة سودانية براكبة واحدة مصابة بكورونا، وتم إلغاء سفر باقي الركاب وكذلك طاقم الضيافة.

جاء ذلك بعد تأخير 5 ساعات بالمطار، بسبب رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصا على سلامة باقي الركاب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: "فوجئ أطباء الحجر الصحي براكبة سودانية  تدعى رانيا .م .ف 42 عاما، تحمل تحليل PCR إيجابي، وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم رحلة رقم 102، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة، على الفور تم منع دخولها البلاد، وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها.

وتابعت المصادر: "تم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم رحلة رقم 103، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصا عل ىسلامة الركاب، وقامت سلطات المطار بالتحدث معه أكثر من مرة لإقناعه عن قراره، وصعود الراكبة مع باقي الركاب، وتخصيص مقعد معين لها في نهاية الطائرة، ويتم صعودها بـ"بدلة" عزل طبي، إلا أن قائد الرحلة رفض".

وأضافت المصادر: "بعد 5 ساعات من المحادثات، تقرر صعود الراكبة وحدها إلى الطائرة ومعها 4 من أفراد الطاقم، وتم إلغاء سفر باقي الركاب والبالغ عددهم 29 راكبا، وهم 7 مصريين، و22 سودانيا، كما تقرر إلغاء سفر 8 من أفراد طاقم الطائرة".

#القاهرة #مطار القاهرة #راكبة #طائرة

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