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طبيبة روسية تتحدث عن خلل يشكل 60% من أسباب الصداع!

السبت 24 أبريل 2021 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيبة روسية تتحدث عن خلل يشكل 60% من أسباب الصداع!



وكالات / سما /

كشفت ليليا كوزمينكوفا، طبيبة الأسنان والحاصلة على الشهادة العليا في العلوم الطبية في تصريح إذاعي عن  وجود صلة بين الصداع وخلل في تطابق الأسنان العلولية والسفلية عند إغلاق الفكين.

ولفتت المتخصصة في طب الأسنان إلى أن أسباب أوجاع الرأس غالبا ما تفسر بطريقة حاطئة.

وقالت كوزمينكوفا بهذا الشأن: "يصيبك صداع وأنت في حيرة من أمرك من أين أتى. وجع في الرأس ويخطر لك أن تظن أنه بما أن الجدة عانت من ذلك، فقد وصل إليك بالوراثة".

وشددت طبيبة الأسنان الروسية على أن 60 بالمئة من مشاكل الصداع تظهر تحديدا بسبب هذا الخلل في الأسنان.

#الأسنان #الصداع #الرأس #الصحة #الفك

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