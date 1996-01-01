أبو عمرو يطلع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام على آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على آخر التطورات، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية المُزمع عقدها الشهر المقبل، وكذلك مساعي الحكومة الفلسطينية لتوفير لقاح "كورونا".

وأكد أبو عمرو، خلال استقباله وينسلاند في رام الله اليوم السبت، أهمية اجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في موعدها المحدد، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لمنع عرقلة العملية الديمقراطية الفلسطينية وخاصة في القدس، وتوفير الضمانات الأكيدة لإجراء هذه الانتخابات طبقاً لما جرى في الأعوام 1996 و2006.

وتطرق إلى الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا، مؤكدا سعيها لتوفير اللقاح لكافة أبناء شعبنا.

من جانبه، وضع وينسلاند، أبو عمرو في صورة ما جرى من نقاشات حول الوضع في فلسطين في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت يوم أمس الأول، مؤكدا أن جميع أعضاء مجلس الأمن دعموا الموقف الفلسطيني بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية ترشّحاً وانتخاباً ودعاية انتخابية طبقاً لما جرى في الانتخابات التشريعية السابقة في الأعوام 1996 و2006.