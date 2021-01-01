طالع..آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، ظهر يوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد الموافق 25 أبريل 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم الغد سيكون للمتلقي من الحافلة السابعة من الكشف السابق + الحافلتان الأولى والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (14/ 2021).

ودعت المسافرين لإجراء فحص "كورونا" غدًا الساعة 07:00 صباحًا في مركزي الشاطئ بغزة، وشهداء رفح الصحي برفح، والتواجد الساعة 08:00 في الصالة الخارجية للمعبر من أجل تسهيل سفرهم.





كما دعت لإجراء فحص "كورونا" للحافلات التالية: المتبقي من الثانية والثالثة غدًا الأحد في المراكز الصحية بجميع محافظات قطاع غزة، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم، والرابعة والخامسة يوم الإثنين، والسادسة والسابعة يوم الثلاثاء.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على كشف المسافرين (13/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف المسافرين (14/2021): اضغط هنا