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من هو الشخص الذي كان الأمير فيليب يعده لتولي العرش؟... مؤرخ ملكي يكشف التفاصيل

السبت 24 أبريل 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو الشخص الذي كان الأمير فيليب يعده لتولي العرش؟... مؤرخ ملكي يكشف التفاصيل



لندن/سما/

زعم المؤرخ الملكي، روبرت لاسي، أن الأمير البريطاني الراحل، فيليب، قضى السنوات الأخيرة من حياته في إعداد الأمير ويليام لتولي العرش يوما ما، بحسب صحيفة "ذا ميرور".


وأشار المؤرخ إلى أن "الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، الذي توفي عن عمر ناهز الـ99 عاما في وقت سابق من هذا الشهر، كان شخصية رئيسية في استعدادات حفيده للدور المهم في حياته"، حيث أن الأمير ويليام هو الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده، الأمير تشارلز.

وقال مؤلف السيرة الذاتية الأكثر مبيعا "Battle of Brothers": "كان فيليب حاسما في مساعدة المدرب ويليام كملك المستقبل..كانت فكرة فيليب أن يقيم مأدبة غداء بين وليام وجدته..وعندما حان الوقت لكي تتحدث الملكة عن العمل مع ويليام، كان فيليب ينأى نفسه بهدوء، لأنه لم يشعر أن الجانب الدستوري لوظيفة الملكة كان شيئا يريد التدخل فيه".

كما رأى لاسي أنه شعر أنه "من العار" ألا يمشي الأخوان (الأميران، ويليام وهاري) جنبا إلى جنب خلف نعش جدهما، وبدلا من ذلك، سار ابن عم العائلة المالكة بيتر فيليبس بينهما، مما أدى فقط إلى زيادة التكهنات حول الخلاف بينهما.

#الامير فيليب #لندن #الملكة اليزابيث #الامير وليام #الامير تشارلز

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