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ماحدث مخيف جداً..مستوطنو "غلاف غزة": صواريخ الليلة ذكرتنا بأشياء كنا نريد نسيانها

السبت 24 أبريل 2021 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماحدث مخيف جداً..مستوطنو "غلاف غزة": صواريخ الليلة ذكرتنا بأشياء كنا نريد نسيانها



القدس المحتلة/سما/

طوال الليلة الماضية، رشقات من الصواريخ وأصوات انفجارات لم تنقطع على مستوطنات "غلاف غزة"، وهو "سيناريو الخوف" الذي يخشاه المستوطنون، كما أكدوا في حديث لوسائل إعلام عبرية، عقب جولة القصف.

ونقل موقع "والا" العبري عن مستوطن قوله إن الليلة الماضية كانت "عاصفة ولم يستطيعوا النوم"، وأضاف: الصواريخ ذكرتنا بأشياء أردنا نسيانها، الصواريخ والخطر ما زالا هنا ولم يذهبا.


وقال سكان مستوطنات غلاف غزة غاضبون: "نريد من الحكومة حلولاً، ما حدث الليلة مخيف جداً".وفق صحيفة معاريف العبرية
 
وطالب حكومة الاحتلال "بإيجاد حل طويل المدى وأن لا يستمر الوضع القائم بجولات تصعيد متتالية، يفصل بينها عدة أشهر"، وقال إن "كل من اعتقد بأن الكورونا أوقفت الصواريخ كان مخطئاً، والأشهر الماضية كانت استراحة مؤقتة فقط".

في حين أكدت مستوطنة أخرى أنهم شعروا "بالرعب" بعد جولة القصف الليلة الماضية، وطالبت هي أيضاً من حكومة الاحتلال "إنهاء هذا الوضع بشكل فوري والعودة للهدوء"، حسب وصفها.

ورصد جيش الاحتلال إطلاق 36 صاروخاً من قطاع غزة، الليلة الماضية، بعد بيان للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية هددت فيه بالرد على جرائم الاحتلال بحق أهالي القدس.

#الاستيطان #غلاف غزة

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