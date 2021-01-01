هنية يكشف عن خطة لفرش ملعب فلسطين بالصناعي

غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن وجود خطة لفرش ملعب فلسطين في غزة بالعشب الصناعي, خلال الفترة القادمة.

وأكد هنية لبرنامج "الكورة في ملعبك" عبر إذاعة الشباب, أنه تم اعتماد مشروع تحويل ملعب فلسطين من العشب الطبيعي إلى الصناعي, خاصة أن الأرضية الحالية تضررت كثيرا هذا الموسم.

واستضاف ملعب فلسطين العشرات من المباريات في مختلف الدرجات هذا الموسم, ما أثّر على أرضية عشبه الطبيعي بشكل كبير.

وأوضح أن وجود ملعب صناعي في محافظة غزة أسوة بباقي محافظات القطاع, يعدّ أمرا مميزا في سبيل خدمة الأندية واللاعبين.

يشار إلى أن ملعب فلسطين تأسس عام 1999, ويتسع لحوالي 10000 متفرج, وتم قصفه أكثر من مرة عبر طائرات الاحتلال.