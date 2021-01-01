تمديد فترة الانتقالات الشتوية بقطاع غزة

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية, عن تمديد فترة الانتقالات الشتوية الحالية, ثلاثة أيام أخرى.

وكان من المقرر أن تنتهي الانتقالات الشتوية الاثنين المقبل لجميع الدرجات, إلا أن اتحاد القدم فضّل تمديدها نظرا للإغلاقات المتكررة هذه الفترة.

وأوضح اتحاد القدم, أن الانتقالات الشتوية ستنتهي مساء الخميس القادم, مطالبا جميع الأندية بقيد وتسجيل اللاعبين الجدد في أسرع وقت.

يشار إلى أن مسابقات الدوري بمختلف الدرجات, متوقفة هذه الفترة, بعد انتهاء منافسات الدور الأول, وسط توقعات أن تعود في أواخر مايو القادم.