الجلاء يضم 6 لاعبين بالانتقالات الشتوية

غزة / سما /

كشف نادي الجلاء, المنافس في الدرجة الممتازة, عن تعاقده مع ستة لاعبين دفعة واحدة, خلال الانتقالات الشتوية الجارية في قطاع غزة.

وأكد الجلاء انضمام السداسي أحمد سعد ومحمود أبو النصر (بيت حانون الرياضي), ونمر المصري (بيت حانون الأهلي), وبلال جندية (فلسطين), وأحمد عابد (اتحاد الشجاعية), وحافظ إرجيلات (خدمات رفح), لصفوفه, تمهيدا للدفاع عن ألوانه في النصف الثاني من الموسم.

ويأمل الجلاء أن يكون اللاعبون الستة إضافة قوية للفريق, لضمان تحقيق نتائج جيدة في الدور الثاني من دوري الممتازة.

يشار إلى أن فريق الجلاء أنهى منافسات مرحلة ذهاب دوري الدرجة الممتازة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.