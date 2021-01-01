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صلاح يستعد دخول التاريخ في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

السبت 24 أبريل 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يستعد دخول التاريخ في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل



وكالات / سما /

ساعات قليلة ويستضيف فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد رود التاريخي لحساب الأسبوع الثالث والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة وهدفه تحقيق نقاط اللقاء كاملة دون وجود أي خيار آخر إذا كان الفريق يريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في ظل منافسة شرسة مع ليستر سيتي، تشيلسي، وست هام وتوتنهام.

وسربت صحيفة “ليفربول إيكو” أفكار المدرب الألماني يورجن كلوب بخصوص تشكيلة ليفربول اليوم ضد نيوكاسل والتي ستشهد عودة محمد صلاح أساسياً.

ويحتاج المصري محمد صلاح لتسجيل هدف واحد ليصل هذا الموسم إلى رقم 20 هدفاً أو أكثر مع ليفربول الأمر الذي سيدخله التاريخ كونه أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفاً أو أكثر في 3 مواسم متتالية.

 

وسبق وأن نجحا لويس سواريز وروبي فاولر مع ليفربول ولكن في موسمين فقط وليس في ثلاثة مثل هدف صلاح الحالي.

#محمد صلاح #ليفربول #نيوكاسل #الدوري الإنجليزي #يورجن كلوب

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