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السيتي يستعيد نجميه دي بروين و أغويرو قبل نهائي كأس الرابطة

السبت 24 أبريل 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيتي يستعيد نجميه دي بروين و أغويرو قبل نهائي كأس الرابطة



وكالات / سما /

أعلن بيب غوارديولا  المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي، استعاد فريقه خدمات الثنائي البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو، قبل خوض مواجهات مهمة.


وقال غوارديولا الجمعة؛ إن صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين جاهز للمشاركة الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد توتنهام، ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.


وكان الشك يحوم حول مشاركة البلجيكي في هاتين المباراتين اللتين تعدّان من الأهم لسيتي هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة في كاحله خلال مباراة نصف نهائي الكأس الإنجليزية، التي خسرها سيتي في نهاية الأسبوع الماضي أمام تشيلسي صفر-1، ما وضع حدا لحلمه بإحراز رباعية تاريخية هذا الموسم.


وغاب ابن الـ29 عاما عن مباراة الأربعاء في الدوري الممتاز ضد أستون فيلا (2-1) بسبب الإصابة التي أجبرته على ترك الملعب، بعد دقائق معدودة على انطلاق الشوط الثاني من لقاء نصف نهائي الكأس، ما جعل مشاركته في المباراتين المهمتين المقررتين الأحد في "ويمبلي" والأربعاء على "بارك دي برينس" موضع شك.


لكن غوارديولا طمأن الجمعة جمهور سيتي بالقول؛ إن دي بروين والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي كان يعاني من مشكلة عضلية تضاف إلى إصاباته الكثيرة هذا الموسم، في تصرف الفريق بعد الحصة التمرينية التي خاضها اليوم.


وأوضح المدرب الإسباني الذي يسير بسيتي بثبات نحو استعادة لقب الدوري الممتاز، أن "الاثنين (جاهزان)، لقد تمرّنّا اليوم. غدا سنقرر".

#مانشستر سيتي #دي بروين #كيفن دي بروين #سيرخيو أغويرو

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