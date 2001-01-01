وزارة الثقافة تنعى الروائي والناقد علي عودة

رام الله / سما /

نعت وزارة الثقافة، اليوم السبت، الروائي والناقد علي عودة، الذي وافته المنية أمس الجمعة في مدينة غزة عن عمر ناهز 75 عاماً.

وقال وزير الثقافة عاطف ابو سيف، إن عودة شكل حالة ثقافية هامة جمعت بين النقد والرواية والقصة القصيرة إلى جانب تدريس الأدب ونشاطه المجتمعي الهام وكتاباته الروائية خاصة ثلاثيته "بكاء العزيزة" التي تشبه سيرته الذاتية، وأرخ فيها لمرحلة هامة من مراحل كفاح شعبنا في السنوات الأولى بعد النكبة.

وأضاف أن رحيل علي عودة يشكل خسارة للأدب الفلسطيني والعربي، بيد أن ما تركه من أعمال روائية وقصصية ومسرحية ستظل حاضرة دائماً.

الراحل عودة روائي وناقد وأكاديمي من مواليد بيت حانون عام 1946، عمل ضابطاً في جيش التحرير الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير منذ عام 1965 حتى 1971، وبعد ذلك واصل تحصيله العلمي وحصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي.

إلى جانب ثلاثيته "بكاء العزيزة"، التي صدرت تباعاً 2001 و2002 و2004، كتب عودة ثلاث مجموعات قصصية أولها "ايقاعات على الغربة" عام 1981.