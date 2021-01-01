رام الله / سما /

تصدرت المواجهات الليلة في مدينة القدس بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم السبت.

كما ركزت الصحف الثلاث على خبر إصابة عشرات المواطنين بجروح في عدة محافظات خلال مسيرات الدعم والمساندة لأبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- فلسطين تنتصر لعاصمتها

- المقدسيون كشجر الزيتون يواصلون الصمود والتحدي

- اشتية يشيد بشجاعة أهلنا في القدس وتصديهم البطولي للمستوطنين وجنود الاحتلال

- إصابات في كفر قدوم وبيت دجن ومسيرة ضد الاستيطان وتهجير السكان في الشيخ جراح

- 23 وفاة و1440 إصابة بفيروس كورونا

- 40 وفاة و1677 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

- فاجعة صرة.. وفاة مواطنة وأطفالها الثلاثة

- إسبانيا تؤكد دعمها للانتخابات الفلسطينية واستعدادها لتقديم دعمها لإنجازها

- يافا تتظاهر للأسبوع التاسع ضد إخلاء المباني العربي المأهولة في حي العجمي

- مصرع فتاتين شقيقتين إثر حادث سير في الخليل

* "الأيام":

- الاحتلال يجدد قمعه للمقدسيين، إصابات واعتقالات، وتوسع رقعة المواجهات

- مصرع أم وأطفالها الثلاثة نتيجة حريق في قرية صرة

- الأردن يطالب إسرائيل بوقف التحريض والاستفزازات في القدس

- وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتجاهل "عنف اليهود" بالقدس

- "الوباء": 23 وفاة، و1440 إصابة جديدة رصدت غالبيتها في قطاع غزة

- 60 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى رغم قيود وحواجز الاحتلال

- إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

- مسيرات حاشدة ومواجهات مع الاحتلال في محافظات عدة تأكيداً على دعم وإسناد أهالي القدس

- إسرائيل تطالب إدارة بايدن بتشديد القيود على البرنامج النووي الإيراني

- الاحتلال يقرر عدم استجواب جندي داس على عنق مسن فلسطيني

- بينيت يعلن البدء باتصالاته لتشكيل "حكومة وحدة" دون نتنياهو

* "القدس":

- حصيلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في القدس تتجاوز 100 مصاب و50 معتقلا والمواجهات تتجدد

- اشتية يدين الإرهاب الإسرائيلي

- مسيرات وفعاليات حاشدة بالضفة والقطاع تضامناً وإسناداً لأهالي القدس

- 23 وفاة و1440 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

- نحو "80" ألفاً أدوا صلاة الجمعة الثانية في الأقصى

- 5 ملايين إسرائيلي تلقوا الجرعة الثانية ضد كورونا

- إصابة مقدسية بعيار ناري طائش في بيت حنينا