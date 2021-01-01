السفارة الأمريكية في القدس تنصح رعاياها بتجنب أماكن المواجهات

القدس المحتلة/سما/

نصحت السفارة الأمريكية في القدس، موظفيها ورعاياها، بعدم الاقتراب من أماكن المواجهات التي تشهدها المدينة المحتلة.

وقالت السفارة في بيان: "تدعو سفارة الولايات المتحدة بشدة مواطنيها بتوخي اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، والابتعاد عن أماكن المواجهات".

وأضاف البيان: "تقع الحوادث الأمنية غالبا دون سابق إنذار".



وأشار أن "هناك زيادة ملحوظة في الاحتجاجات وأعمال العنف في مدينة القدس بالقرب من البلدة القديمة ووسط المدينة وأجزاء من شمال وشرق القدس".

وتابعت: "تشمل حوادث العنف الأخيرة أعمال التخريب، ورشق الحجارة، وإحراق المركبات، والاعتداء على المارة".



ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد مدينة القدس مواجهات يومية بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، فيما يقوم المستوطنون الإسرائيليون بالاعتداء على المقدسيين وممتلكاتهم، ما دفع الأخيرين للتصدي لهم.

ومنذ الخميس، أصيب أكثر من 105 فلسطينيين بجروح بين طفيفة ومتوسطة، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية وسط مدينة القدس.