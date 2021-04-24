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الجهاد : لاشك أن الرسالة قد وصلت للاحتلال

السبت 24 أبريل 2021 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد : لاشك أن الرسالة قد وصلت للاحتلال



غزة/سما/

أكد احمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي اليوم السبت 24/4/2021 ، "لاشك ان الرسالة من قطاع غزة قد وصلت ، بأن غزة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات المستمرة في القدس المحتلة ، معتبراً ان معركتنا الحقيقية هي معركة القدس المستمرة والمشتعلة والتي لا يمكن ان تتوقف .

وقال القيادي المدلل خلال تصريحات لصوت القدس ، ان القدس المحتلة هي بوصلة الفلسطينيين ومن العناوين المهمة ، والمقدسيين يدافعون عن 2 مليار مسلم ، وما يحتاجونه هو الدعم والمساندة .

وبين المدلل بالرغم من أن الرسالة الأقوى جاءت من قطاع غزة على عربدة المستوطنين في القدس  ، الى ان الانظار تتجه للضفة المحتلة التي لابد من ان تُشعل النيران تحت اقدام المحتل الصهيوني نصرة للقدس .

وتابع : الاحتلال الاسرائيلي يحاول كسر إرادة شعبنا ، الا ان المحاولات فشلت كون ان المقاومة لن تتراجع عن دورها ، والقدس على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية ، وغزة ستبقى حاضرة رغم حصارها وجوعها .

وبشأن الغارات التي شنها الاحتلال "الاسرائيلي" على قطاع غزة ، قال المدلل الاحتلال ليس بحاجة الى الذراع ، فالعدوان "الاسرائيلي" مستمر على شعبنا ومقاومتنا اوصلت الرسالة بانها لن تقف مكتوفة الايدي والقدس هي قلب الصراع .

#الجهاد الاسلامي #الاحتلال الاسرائيلي #غزة #احمد المدلل #قطاع غزة #القدس

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