الجهاد : لاشك أن الرسالة قد وصلت للاحتلال

غزة/سما/

أكد احمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي اليوم السبت 24/4/2021 ، "لاشك ان الرسالة من قطاع غزة قد وصلت ، بأن غزة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات المستمرة في القدس المحتلة ، معتبراً ان معركتنا الحقيقية هي معركة القدس المستمرة والمشتعلة والتي لا يمكن ان تتوقف .

وقال القيادي المدلل خلال تصريحات لصوت القدس ، ان القدس المحتلة هي بوصلة الفلسطينيين ومن العناوين المهمة ، والمقدسيين يدافعون عن 2 مليار مسلم ، وما يحتاجونه هو الدعم والمساندة .

وبين المدلل بالرغم من أن الرسالة الأقوى جاءت من قطاع غزة على عربدة المستوطنين في القدس ، الى ان الانظار تتجه للضفة المحتلة التي لابد من ان تُشعل النيران تحت اقدام المحتل الصهيوني نصرة للقدس .

وتابع : الاحتلال الاسرائيلي يحاول كسر إرادة شعبنا ، الا ان المحاولات فشلت كون ان المقاومة لن تتراجع عن دورها ، والقدس على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية ، وغزة ستبقى حاضرة رغم حصارها وجوعها .

وبشأن الغارات التي شنها الاحتلال "الاسرائيلي" على قطاع غزة ، قال المدلل الاحتلال ليس بحاجة الى الذراع ، فالعدوان "الاسرائيلي" مستمر على شعبنا ومقاومتنا اوصلت الرسالة بانها لن تقف مكتوفة الايدي والقدس هي قلب الصراع .